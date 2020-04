Fiorentina, ecco la formazione del decennio 2010-2020 – FOTO (Di martedì 21 aprile 2020) La Fiorentina ha rivelato l’undici titolare tipo dell’ultimo decennio, scelto dai tifosi: da Cuadrado ad Astori, ecco la formazione Dopo le votazioni tenutesi sul profilo Twitter del club, la Fiorentina ha rivelato la formazione del decennio 2010-2020 selezionata dai tifosi della Viola. ecco l’elenco dei calciatori più forti e amati dai tifosi della società gigliata: Sebastian Frey Juan Cuadrado Gonzalo Rodriguez Davide Astori Manuel Pasqual Gaetano Castrovilli David Pizarro Borja Valero Adrian Mutu Stefan Jovetic Giuseppe Rossi Visualizza questo post su Instagram ⚜️Fiorentina OF THE DECADE⚜️ ✨ 2⃣0⃣1⃣0⃣➖2⃣0⃣2⃣0⃣ ✨ As voted on Twitter/ACFFiorentinaEN ✍️ #ViolaArt by @el falso9 🎨 #ForzaViola ... Leggi su calcionews24 Maggio : «Sarri? Maniacale. Ecco cosa successe in Fiorentina-Napoli»

Utilizzare la parola “sempre” nel calcio è un esercizio molto rischioso. Però per il momento, parlando dei rapporti tra Fiorentina e Juventus, possiamo permetterci di tirarla fuori. Ampliando il ...

