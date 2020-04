Fca annuncia una riapertura parziale degli stabilimenti da lunedì (Di martedì 21 aprile 2020) Ripartono lunedì la produzione del Ducato in Sevel e di alcuni reparti connessi per la componentistica a Melfi, Pomigliano, Termoli e Mirafiori, dove si faranno anche le preserie prototipali della 500 elettrica nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo già autorizzate. Lo ha annunciato Fca ai sindacati metalmeccanici. L’azienda seguirà la strada della autorizzazione prefettizia, informando il Governo.Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri chiedono a Fca “di effettuare subito gli incontri preparatori e di verifica per la corretta e puntale applicazione delle linee guida sulla sicurezza concordate il 9 aprile” e al governo di dare elementi di chiarezza e uniformità per garantire la salute e la sicurezza di migliaia di lavoratori. “Nei prossimi giorni in ogni caso - spiegano i sindacati - terremo ... Leggi su huffingtonpost La Banca centrale Usa - annuncia Qe illimitato e nuove linee di prestiti per le aziende. A Piazza Affari brilla Diasorin - giù la galassia Agnelli-Elkann - ma Fca recupera con la notizia della prossima produzione di mascherine. Wti trova la via degli aumenti - ma il Brent resta in calo. Oro torna in rialzo (Di martedì 21 aprile 2020) Ripartono lunedì la produzione del Ducato in Sevel e di alcuni reparti connessi per la componentistica a Melfi, Pomigliano, Termoli e Mirafiori, dove si faranno anche le preserie prototipali della 500 elettrica nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo già autorizzate. Lo hato Fca ai sindacati metalmeccanici. L’azienda seguirà la strada della autorizzazione prefettizia, informando il Governo.Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri chiedono a Fca “di effettuare subito gli incontri preparatori e di verifica per la corretta e puntale applicazione delle linee guida sulla sicurezza concordate il 9 aprile” e al governo di dare elementi di chiarezza e uniformità per garantire la salute e la sicurezza di migliaia di lavoratori. “Nei prossimi giorni in ogni caso - spiegano i sindacati - terremo ...

