Fassone | «Deluso dalla debolezza della Lega Serie A Sul nuovo San Siro…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 aprile 2020) Marco, ex dirigente di Juve, Inter, Milan e Napoli, ha parlato dell’attuale situazione del calcio italiano. Le sue parole Marco, ex dirigente di molte squadre diA, ha parlato a Tuttosportsituazione del calcio italiano. CALCIOMERCATO – «Sono d’accordo con Galliani che il calcio adesso debba fermarsi e riprendere ad agosto o settembre, ma il nodosua proposta è il mercato estivo: le squadre infatti non potrebbero operare per non falsare i valori. Il problema è che se tu sposti il mercato a fine anno rendi impossibile alle società di sistemare casse lesionate dal virus. Spostando troppo in là il mercato, a molti verrebbe a mancare l’ossigeno. Il sistema economico dei club è a rischio e tanti avranno bisogno di andare sul mercato in estate per ripianare le perdite cedendo i propri ...