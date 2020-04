Fase 2 per ristoranti e bar | come funziona Take away | termoscanner e nuovi orari

il_pucciarelli : Prima di “fase 2”, parliamo della 1. A Milano e provincia su 13 mila aziende aperte solo in 2 mila hanno risposto… - graziano_delrio : Contact tracing fondamentale per 'fase due'. Ma per diritti e libertà costituzionali non può bastare un'ordinanza c… - sonoleventi : Non si parla solo della fase 2, ma anche delle date presunte fornite dall’Osservatorio Nazionale della salute per i… - monsieuu : RT @Gianmar26145917: Cioè #Immuni non è obbligatoria ma l'alternativa sarà lo stare a casa...#Arcuri ci prendi per i fondelli? #noImmuni ht… - Luca16523222 : RT @Tg3web: Entro la fine della settimana il Governo presenterà il piano per la fase due, con riaperture graduali a partire dal 4 maggio. L… -

Fase per Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase per