Fase 2, Conte annuncia piano articolato: “Irresponsabile riaprire senza cautela” (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – A pochi giorni dalla scadenza del DPCM che ha prorogato le misure restrittive al 3 maggio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto della situazione con un lungo messaggio pubblicato su Facebook nel quale anticipa anche che presumibilmente prima della fine della settimana tornerà a parlare per annunciare i prossimi step da seguire che saranno racchiusi in quello che definisce un “articolato programma”. Sì alla riapertura ma rigorosamente sotto il segno della prudenza, non possiamo permetterci passi falsi: questo il messaggio scandito a chiare lettere in più passaggi del suo intervento. Tradotto: il 4 maggio non sarà un liberi tutti. “In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo – scrive il Premier – coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Conte : fase 2? Entro la settimana piano per post 4 maggio

