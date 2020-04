Farmaci e vaccino contro il covid-19 per tutti (Di martedì 21 aprile 2020) L’epidemia di covid-19 si sta lasciando dietro un’enorme sofferenza, una devastazione umana e sociale difficile da raccontare e, pur provocando un numero di vittime enormemente inferiore ad altre epidemie, come HIV/AIDS o tubercolosi, sta producendo un danno globale incommensurabilmente maggiore in termini di impatto economico e abitudini di vita. Per ridurre l’impatto e la mortalità provocati dal covid-19, oltre alla prevenzione e al controllo della malattia, resta essenziale lo sviluppo di trattamenti efficaci, di strumenti diagnostici e di un vaccino. … Continua L'articolo Farmaci e vaccino contro il covid-19 per tutti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto L'appello dei medici : "Farmaci e vaccino siano accessibili per tutti"

Coronavirus - Brusaferro fa chiarezza su farmaci efficaci - corsa al vaccino e rischio contagi : “Gli immunizzati sono una minoranza - l’immunità di gregge è molto lontana”

Vaccino Coronavirus | parte la sperimentazione | test anche su 40 farmaci (Di martedì 21 aprile 2020) L’epidemia di-19 si sta lasciando dietro un’enorme sofferenza, una devastazione umana e sociale difficile da raccontare e, pur provocando un numero di vittime enormemente inferiore ad altre epidemie, come HIV/AIDS o tubercolosi, sta producendo un danno globale incommensurabilmente maggiore in termini di impatto economico e abitudini di vita. Per ridurre l’impatto e la mortalità provocati dal-19, oltre alla prevenzione e alllo della malattia, resta essenziale lo sviluppo di trattamenti efficaci, di strumenti diagnostici e di un. … Continua L'articoloil-19 perproviene da il manifesto.

LegaSalvini : SI ALLARGA L'INCHIESTA DEL TEMPO 'PERCHÉ CONTE HA DISPOSTO L'ACQUISTO DI QUASI 10MILA EURO IN MEDICINE SE ISS, AIF… - Notiziedi_it : L’appello dei medici: “Farmaci e vaccino siano accessibili per tutti” - Andrez1si : RT @Giandom84354994: @sono_farmaci Me ne sbatto letteralmente le palle Mi spiace ma anni con una mascherina davanti alla faccia li passa l… - sono_farmaci : RT @ZioKlint: E poi, un giorno, sarà evidente che il virus e il vaccino sono solo giustificazioni di comodo. Ovviamente sarà troppo tardi. - sono_farmaci : RT @Giandom84354994: @sono_farmaci Me ne sbatto letteralmente le palle Mi spiace ma anni con una mascherina davanti alla faccia li passa l… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci vaccino L'appello dei medici: "Farmaci e vaccino siano accessibili per tutti" la Repubblica Conte al Parlamento: nuovo dl da 50 mld, su Mes deciderete voi

Il presidente del Consiglio ha quindi delineato una strategia in cinque punti, dalla necessità di “mantenere e far rispettare, a tutti i livelli, le misure per il distanziamento sociale e promuovere l ...

Un ritorno alla normalità a distanza di sicurezza. E con le mascherine fino al vaccino. Il piano di Conte in 5 punti

Fino a quando non sarà disponibile un vaccino o una terapia che sia efficace bisognerà indossare la mascherina e tutti i dispositivi di protezione individuale. «Per le misure di distanziamento sociale ...

Il presidente del Consiglio ha quindi delineato una strategia in cinque punti, dalla necessità di “mantenere e far rispettare, a tutti i livelli, le misure per il distanziamento sociale e promuovere l ...Fino a quando non sarà disponibile un vaccino o una terapia che sia efficace bisognerà indossare la mascherina e tutti i dispositivi di protezione individuale. «Per le misure di distanziamento sociale ...