Fabiola Cimminella Instagram | gioco di luci e ombre in lingerie | «Vuoi farci impazzire…»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 21 aprile 2020) La classica bellezza italiana che con uno sguardo riesce a scioglierti anche l’anima, stiamo parlando della stupenda. Le sue foto suci hanno tenuto una gran compagnia durante questa quarantena, ma con il suo ultimo scatto si è davvero superata. Undiche non nasconde il suo fisico spettacolare. L’influencer si è fatta conoscere partecipando a Temptation Island nei panni, ovviamente, della tentatrice. Il noto reality di Mediaset è stato un trampolino di lancio per lei, perchéè anche una talentuosa ballerina. L’abbiamo vista all’opera in programmi come Made in Sud. Oggi la sua popolarità prosegue sudove conta quasi trecento mila followers e da poco è anche uscito il suo libro, “L’amore rende belli”. Leggi anche: Adriana Volpe in ...