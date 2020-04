Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, la soffiata pazzesca: “È tutto merito di Aurora”. Cosa è successo (Di martedì 21 aprile 2020) Tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è finita da circa due mesi. I due si sono detti addio, a causa di stili di vita troppo differenti per poter essere conciliati e la decisione sarebbe stata presa dalla modella, che trascorre la quarantena in casa, tra esperimenti in cucina e coccole al gatto, insieme ai figli Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Secondo quanto raccontato settimanale Diva e Donna sarebbe stata proprio la presenza dei due figli, avuti da Eros Ramazzotti, nella vita di Marica ad aver scatenato la crisi con l’imprenditore francese, con il quale la modella si frequentava da circa un anno. Marica è una mamma attenta e molto presente, lui, invece, gira il mondo per lavoro e ama la vita mondana. Insomma, due mondi totalmente diversi, che alla fine si sono scontrati.



