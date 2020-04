Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme grazie ad Aurora?

(Di martedì 21 aprile 2020) Marina Lanzone Secondo Novella 2000 la coppia avrebbe risolto le incomprensioni durante la quarantena e presto ufficializzerà il ritorno di fiamma Meno di un anno fae la modella brescianamettevano fine pubblicamente al loro matrimonio. "Sono stati dieci anni meravigliosi", scrivevano i due vip in un comunicato. I ricordi della loro relazione felice devono essere riaffiorati durante il periodo di quarantena, e i due potrebbero tornare presto di. Lo ha anticipato il sito web di Novella 2000. I dettagli di questa "riunione" saranno nel numero cartaceo che uscirà domani. Il settimanale riporta la voce di alcune fonti, vicine alla coppia, che avrebbero dichiarato che i due si siano riappacificati. "Le incomprensioni d’una volta sono diventate la ricchezza di oggi", scrive il giornale. Dietro questo "ritorno ...

Riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? Dietro il tutto potrebbe esserci lo zampino della figlia del cantante Aurora. La vita privata di Eros Ramazzotti è in queste settimane ...Negli anni successivi ha collaborato con nomi di spicco della musica italiana come Adriano Celentano ed Eros Ramazzotti. Nel 1989, con l’etichetta Teen Five Records, ha pubblicato il primo album ...