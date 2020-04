Enrico Rizzi | “I Carabinieri continuano a garantire la mia sicurezza e quella della mia

Leggi su tvio

(Di martedì 21 aprile 2020) Riceviamo e trasmettiamo integralmente la nota inviata in redazione da, noto animalista trapanese.scrive una lettera indirizzata al comandantestazione deimettendo in copia anche Prefetto e Questore, per informarli che si sente al sicuro. Egregio Sig. Comandante, desidero ringraziarLa ed esprimerLe davvero tutta la mia più profonda gratitudine perchè nonostante questo periodo difficile per il nostro Paese ed impegnativo per tutti Voi, continua ala miamia famiglia, al fine di reprimere qualsiasi atto criminale, programmato magari da qualcuno che vuole in qualche modo “punire” il mio impegno per la legalità ed i diritti degli animali. Il passaggio continuo del Suo personale davanti la mia abitazione ed in qualsiasi fasciagiornata, è per me ed i miei ...