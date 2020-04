Enola Holmes: il film con Millie Bobby Brown in arrivo su Netflix (Di martedì 21 aprile 2020) Netflix ha annunciato che distribuirà il film Enola Holmes, con protagonisti l'attrice Millie Bobby Brown e Henry Cavill. Enola Holmes, il film con star Millie Bobby Brown, arriverà prossimamente su Netflix che oggi ha annunciato ufficialmente che si occuperà della distribuzione. Il progetto è stato prodotto da Legendary Pictures e inizialmente avrebbe dovuto debuttare sul grande schermo, strategia a quanto pare abbandonata a causa della crisi in corso. Il film porterà sul grande schermo la storia di Enola Holmes, la sorella minore di Sherlock Holmes e Mycroft. La ragazzina che sarà interpretata da Millie Bobby Brown, come il celebre fratello, è un'incredibile detective e sul grande schermo si racconterà uno dei misteri che affronta tra le pagine. Nel ... Leggi su movieplayer Enola Holmes | il film con Millie Bobby Brown arriverà su Netflix (Di martedì 21 aprile 2020)ha annunciato che distribuirà il, con protagonisti l'attricee Henry Cavill., ilcon star, arriverà prossimamente suche oggi ha annunciato ufficialmente che si occuperà della distribuzione. Il progetto è stato prodotto da Legendary Pictures e inizialmente avrebbe dovuto debuttare sul grande schermo, strategia a quanto pare abbandonata a causa della crisi in corso. Ilporterà sul grande schermo la storia di, la sorella minore di Sherlocke Mycroft. La ragazzina che sarà interpretata da, come il celebre fratello, è un'incredibile detective e sul grande schermo si racconterà uno dei misteri che affronta tra le pagine. Nel ...

