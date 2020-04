Emma Bonino: «L’Italia rifiuta la meritocrazia. Così le donne non andranno mai al potere» (Di martedì 21 aprile 2020) Bonino: è come se il Paese continuasse a tagliarsi un braccio. Non votai le norme sulle quote, ma è vero che la parità sparisce se non c’è un obbligo di legge» Leggi su corriere Aborto - Emma Bonino attacca Salvini : “Cerca consensi sulla pelle delle donne” (Di martedì 21 aprile 2020): è come se il Paese continuasse a tagliarsi un braccio. Non votai le norme sulle quote, ma è vero che la parità sparisce se non c’è un obbligo di legge»

MatteoRichetti : Mentre @emmabonino fa una lezione al Governo su come rapportarsi con l’Europa un senatore grillino si alza e urla “… - Corriere : Emma Bonino: «L’Italia rifiuta la meritocrazia. Così le donne non andranno mai al potere» - Corriere : Emma Bonino: «L’Italia rifiuta la meritocrazia. Così le donne non andranno mai al potere» - gptestolin : RT @MatteoRichetti: Mentre @emmabonino fa una lezione al Governo su come rapportarsi con l’Europa un senatore grillino si alza e urla “il M… - adriana_bonini : RT @Corriere: Emma Bonino: «L’Italia rifiuta la meritocrazia. Così le donne non andranno mai al potere» -