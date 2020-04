Emicrania | ecco come l’agopuntura previene le crisi

Leggi su dilei

(Di martedì 21 aprile 2020) Per chi soffre disenza aura e non trae giovamento dai farmaci, l’agopuntura manuale può diventare un’alternativa preventiva utile nella profilassi delle forme episodiche. A dirlo è una ricerca condotta in Cina, apparsa sul British Medical Journal, che dimostraventi sedute di questo trattamento possano superare per risultati gli effetti dei farmaci preventivi, rappresentando quindi un’alternativa per chi non punta sulle cure farmacologiche e non ne ha beneficio. Ricerca in cinque ospedali cinesi Lo studio ha considerato 150 pazienti – in più di otto casi su dieci di sesso femminile – reclutati in cinque diversi ospedali cinesi, ed è stato coordinato dal Dottor Shabei Xu dell’Università Huazhong di Wuhan. Dai risultati emerge chiaramente il valore profilattico per questa forma di...