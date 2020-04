Emergenza Coronavirus Pomezia, pubblicato l’avviso pubblico per il Bonus Affitti 2020 (Di martedì 21 aprile 2020) pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione (esclusivamente ad uso abitativo) per l’anno 2020. Una misura straordinaria finanziata dalla Regione Lazio per sostenere chi, a causa dell’Emergenza Coronavirus, si trova in difficoltà nel pagamento dell’affitto. L’ammontare del contributo a sostegno non potrà superare il 40% del costo di tre mensilità dell’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili. “Un’ulteriore misura a sostegno della cittadinanza colpita da questa Emergenza – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – L’erogazione dei fondi sarà successiva alla pubblicazione di una graduatoria, quindi con tempi leggermente più lunghi rispetto ai Bonus spesa. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici ... Leggi su ilcorrieredellacitta Regno Unito - anche i pompieri cantano “Bella ciao” : la solidarietà ai colleghi italiani in tempi di emergenza Coronavirus – Il video

Nomine : l’abbuffata di poltrone ai tempi dell’emergenza Coronavirus

Emergenza Coronavirus - Conte : «A breve comunicazioni sulla fase 2» (Di martedì 21 aprile 2020)l’avvisoper la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione (esclusivamente ad uso abitativo) per l’anno. Una misura straordinaria finanziata dalla Regione Lazio per sostenere chi, a causa dell’, si trova in difficoltà nel pagamento dell’affitto. L’ammontare del contributo a sostegno non potrà superare il 40% del costo di tre mensilità dell’anno, nei limiti delle risorse disponibili. “Un’ulteriore misura a sostegno della cittadinanza colpita da questa– commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – L’erogazione dei fondi sarà successiva alla pubblicazione di una graduatoria, quindi con tempi leggermente più lunghi rispetto aispesa. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici ...

caritas_milano : Emergenza #CoronaVirus: 16500 famiglie raggiunte dagli aiuti alimentari di Caritas Ambrosiana Fra non molto le dis… - luigidimaio : Ringrazio tutto il personale del ministero degli Esteri, circa 2.500 persone alla Farnesina e quasi 5 mila in tutto… - vaticannews_it : #20aprile A pochi giorni dal Consiglio Europeo sull’emergenza #covid19 e il piano di rilancio economico, un articol… - thewaterflea : RT @IoFausto: Il Governo ha scelto l’app Immuni per la gestione del contact tracing nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. - paolarizzimanca : RT @BI_Italia: Il #covid19 ha già fatto tante vittime tra pazienti e personale delle #Rsd: 'Tutto il sistema ha puntato sull’emergenza ospe… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza coronavirus, se l'aggressore è tra le mura domestiche Vita Covid-19, il sindaco Falorni sulla Fase 2: "Sarà estremamente complessa"

Federico Gelli ha ricordato che siamo passati dalla fase più acuta dell’emergenza, in cui erano occupati ben 110 posti, a quella attuale, che non supera i 60 posti. Contestualmente, sono state create ...

Coronavirus, bonus da 600 a 800 euro e più cassa integrazione: ma i soldi arriveranno solo a metà maggio

Un mini bonus per colf e baby sitter, modulato sull’orario di lavoro (full time o part time). Proroga dei congedi parentali e del voucher baby sitter. Un reddito di emergenza per le famiglie senza ...

Federico Gelli ha ricordato che siamo passati dalla fase più acuta dell’emergenza, in cui erano occupati ben 110 posti, a quella attuale, che non supera i 60 posti. Contestualmente, sono state create ...Un mini bonus per colf e baby sitter, modulato sull’orario di lavoro (full time o part time). Proroga dei congedi parentali e del voucher baby sitter. Un reddito di emergenza per le famiglie senza ...