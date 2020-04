Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di martedì 21 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 21 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 21 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 183.957, con un incremento rispetto a ieri di 2.729 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.709, con un decremento di 528 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.471 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 102 pazienti rispetto a ieri. 24.134 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 772 pazienti rispetto a ieri. 81.104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con ... Leggi su calcionews24 Coronavirus - Conte in Parlamento : "In arrivo altri 50 miliardi per l'emergenza"

Matteo Salvini ospite a Fuori dal Coro parla dell'Emergenza Coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Quiliano, riparte il bando per i buoni spesa per emergenza coronavirus IVG.it Calano ancora i positivi, ma ancora 534 morti

Calo netto dei malati per coronavirus. Sono infatti 107.709 gli attualmente positivi, 528 in meno rispetto a ieri, quando per la prima volta dall’inizio dell’emergenza si era registrato un calo di 20 ...

Coronavirus, a San Lazzaro la "danza della resistenza al Covid" | VIDEO

"Ho realizzato questo video per dare forza a tutte le figure professionali sanitari che stanno affrontando con grande impegno questa emergenza. La danza della resistenza nasce dal mio percorso di ...

