Emergenza Coronavirus, Douglas Costa: «Italia, spero di tornare presto» (Di martedì 21 aprile 2020) Douglas Costa, esterno brasiliano in forza alla Juventus, ha parlato del suo rientro in Italia durante l’Emergenza Coronavirus Douglas Costa è atteso in Italia dalla Juventus per poter riprendere gli allenamenti, in attesa della ripresa del campionato di Serie A dopo l’Emergenza Coronavirus. L’esterno ha lanciato un messaggio ai bianconeri nel corso della sua diretta Instagram. «spero di tornare presto in Italia. Anche io non so più cosa fare qui e non vedo l’ora di rientrare», ha ammesso l’attaccante di mister Sarri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - l’emergenza riporta a casa i mafiosi dal 41 bis : ai domiciliari il colonnello di Provenzano. Ora gli altri boss sperano

Coronavirus - Conte in Parlamento : "In arrivo altri 50 miliardi per l'emergenza"

Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di martedì 21 aprile 2020), esterno brasiliano in forza alla Juventus, ha parlato del suo rientro indurante l’è atteso indalla Juventus per poter riprendere gli allenamenti, in attesa della ripresa del campionato di Serie A dopo l’. L’esterno ha lanciato un messaggio ai bianconeri nel corso della sua diretta Instagram. «diin. Anche io non so più cosa fare qui e non vedo l’ora di rientrare», ha ammesso l’attaccante di mister Sarri. Leggi su Calcionews24.com

caritas_milano : Emergenza #CoronaVirus: 16500 famiglie raggiunte dagli aiuti alimentari di Caritas Ambrosiana Fra non molto le dis… - virginiaraggi : I Buoni Spesa di Roma Capitale, che abbiamo messo a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l’emerge… - caritas_milano : Emergenza #COVID19 ?????? Caritas Ambrosiana aiuti a tutto campo per non lasciare indietro nessuno e aprire strade di… - AdelaideCorbe : RT @adicorbetta: #CASADI la nostra raccolta fondi per emergenza #CoronaVirus: un grande #disegno per una #raccoltafondi a sostegno di @Prog… - Enrico_Casalino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Di Maio su La7: “Mattarella? Grande errore chiedere il suo impeachment. Lui è fondamentale in questa emer… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Quiliano, riparte il bando per i buoni spesa per emergenza coronavirus IVG.it Forlì, il Comune: obbligo di mascherine contro il Coronavirus

Sono queste le indicazioni contenute nell’ordinanza sindacale n°7, appena adottata dal primo cittadino Gian Luca Zattini e recante ulteriori misure temporanee e urgenti volte al contenimento ...

"A Cagliari la ripartenza sarà facile", lo studio di EY

Lo afferma un report di Ey che, incrociando gli indicatori di resilienza dello Smart City Index di Ey, come fattori sanitari, economici e sociali, con i dati del contagio da Covid-19, analizza quanto ...

Sono queste le indicazioni contenute nell’ordinanza sindacale n°7, appena adottata dal primo cittadino Gian Luca Zattini e recante ulteriori misure temporanee e urgenti volte al contenimento ...Lo afferma un report di Ey che, incrociando gli indicatori di resilienza dello Smart City Index di Ey, come fattori sanitari, economici e sociali, con i dati del contagio da Covid-19, analizza quanto ...