Elisabetta Gregoraci totalmente nuda per il pillow challenge | spunta un dettaglio sotto

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 21 aprile 2020)partecipa allaNelle ultime settimane si è tornati a parlare die di un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore. Nel frattempo la soubrette calabrese ha deciso di aderire, come altre sue college, alla. Ovvero si realizza una foto e poi si posta sui social mostrandosinudi e con indosso solo un cuscino bianco tenuto da una cintura. In questo periodo di quarantena per il Covid-19 sono tante le showgirl che si sono prestate a tale iniziativa, ad esempio anche Francesca Cipriani si p mostra in una versione super esplosiva. La madre di Nathan Falco ne ha approfittato per mostrare ai follower le sue bellissime gambe chilometriche. La soubrette calabresesu IG: coperta solo da un cuscino Più passano gli anni e piùè di una ...