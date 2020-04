Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e per la famiglia: il punto sulle misure per le famiglie nel decreto aprile (Di martedì 21 aprile 2020) Elena Bonetti, la Ministra per le pari Opportunità e per la famiglia del Governo Conte II, è stata intervistata da RaiNews24 ed ha fatto il punto sulle misure per le famiglie che saranno presentate nel mese di aprile ed ha parlato anche della violenza sulle donne. La Ministra è intervenuta più volte durante questa emergenza sanitaria, sia a sostegno delle famiglie, che a sostegno dei bambini. Il primo argomento affrontato, è stato quello della scuola: “Innanzitutto, nel caso in cui le scuole dovessero rimanere chiuse fino alla fine dell’anno, dobbiamo certamente estendere le misure del congedo parentale e del sostegno anche economico per quanto riguarda le baby-sitter, non basta però questo bisogna aiutare le famiglie ad avere un supporto fattivo. Ci stiamo organizzando, in particolare con la rete del terzo settore, con il ... Leggi su bigodino La Ministra per la Famiglia - Elena Bonetti : “i nostri figli hanno diritto di giocare - apriamo i parcogiochi a turno”

