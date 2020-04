Egitto, Zaky resta in carcere. Sesto rinvio dell’udienza sulla custodia cautelare. Gli attivisti chiedono chiarimenti sulla legalità della detenzione (Di martedì 21 aprile 2020) Continua a rimanere in carcere Patrick George Zaky, lo studente dell’università di Bologna arrestato all’aeroporto de Il Cairo, in Egitto, lo scorso 7 febbraio. È stata rinvitata per la sesta volta l’udienza in cui deve essere deciso se prolungare di altri 15 giorni la custodia cautelare in carcere del 27enne. «Come al solito rinviata di una settimana», riferisce all’Ansa una sua legale, Hoda Nasrallah. Un rinvio motivato ufficialmente – come quelli delle ultime settimane – dalle difficoltà legate all’emergenza Coronavirus, come ha reso noto un altro dei suoi avvocati, Walid Hassan. «Occorre cambiare strategia» sul caso di Zaky, afferma Amnesty International tramite il suo portavoce Riccardo Noury. «Nelle prossime ore – anticipa all’Ansa Noury – contatteremo tutti i partner ... Leggi su open.online Egitto - direttore Eipr a TPI : “Patrick Zaky trasferito nel carcere di massima sicurezza Tora”

Egitto - la detenzione di Patrick Zaky puzza di persecuzione politica

