Ederson: «Rogerio Ceni mia ispirazione. Emergere è stato difficile» (Di martedì 21 aprile 2020) Il portiere del Manchester City Ederson racconta i suoi inizi e le difficoltà incontrate. Le sue dichiarazioni Ederson, portiere del Manchester City, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club inglese e ha detto la sua sui suoi inizi e sul suo idolo: Rogerio Ceni. Ecco le parole di Ederson. L’IDOLO – «Inizialmente quando giocavo a scuola non avevo idoli veri e propri. Quando ho iniziato a fare le partite qualcosa è cambiato e ho iniziato a seguire Rogerio Ceni. Lui è diventato la mia fonte d’ispirazione, è il mio idolo». GLI INIZI difficile – «All’inizio è stato tutto difficile. Mi allenavo a San Paolo la mattina. Mio padre si svegliava alle 5 del mattino per andare al lavoro e lasciavamo la casa alla stessa ora, così potevo andare ad allenarmi. Prendevo due bus e poi anche quello del club ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 aprile 2020) Il portiere del Manchester Cityracconta i suoi inizi e le difficoltà incontrate. Le sue dichiarazioni, portiere del Manchester City, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club inglese e ha detto la sua sui suoi inizi e sul suo idolo:. Ecco le parole di. L’IDOLO – «Inizialmente quando giocavo a scuola non avevo idoli veri e propri. Quando ho iniziato a fare le partite qualcosa è cambiato e ho iniziato a seguire. Lui è diventato la mia fonte d’, è il mio idolo». GLI INIZI– «All’inizio ètutto. Mi allenavo a San Paolo la mattina. Mio padre si svegliava alle 5 del mattino per andare al lavoro e lasciavamo la casa alla stessa ora, così potevo andare ad allenarmi. Prendevo due bus e poi anche quello del club ...

