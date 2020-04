Earth Day | FSC Italia | “Un nuovo modello socio-economico ed ambientale contro

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Si tiene in tutto il mondo il 22 aprile l’edizione cinquanta dell’Day, la Giornata mondiale per la Terra, dedicata quest’anno all’azione per il clima. Oscurata momentaneamente dalla pandemia da Covid-19, l’emergenzarimane in realtà il centro dell’attuale crisi del pianeta e con essa è fondamentale il ruolo degli ecosistemi fondati su boschi e foreste, sia in quanto fonte di biodiversità che come “cura” per combattere non solo cambiamento climatico ma anche le epidemie. «Che il diffondersi di nuovi virus sia legato al deterioramento degli ecosistemi naturali – spiega Diego Florian, direttore di FSC, la Ong che opera per la gestione forestale responsabile – lo spiega anche un recente Report di WWF, nostro. Le foreste infatti sono al servizio della vita ...