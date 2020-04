e-Sports e Coronavirus: ricavi al ribasso nonostante il lockdown (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di Lettura: 2 minuti Il mercato globale degli eSports genererà entrate per 1,05 miliardi di dollari nel 2020, in base ad uno studio pubblicato da Newzoo. nonostante il lockdown in molti paesi, gli sport elettronici sembravano uno dei pochi settori a non ricevere batoste, invece è in calo addirittura rispetto alla precedente stima che era di 1,1 miliardi di dollari. Il “Global ESports Market Report” ha leggermente modificato le sue previsioni per il 2023, con l’industria del “competitive gaming” destinata a generare ricavi per 1,59 miliardi di dollari, rispetto a 1,55 miliardi di dollari precedenti. © newzoo.com La principale causa di un ribasso delle stime è la pandemia da Covid-19 che ha causato il rinvio e la cancellazione di molti eventi. Nel report viene precisato anche che la pandemia non ha intaccato i ... Leggi su lapiazzettadellosport Uscita di FIFA 21 a rischio per il Coronavirus : ritardo inevitabile per il calcio EA Sports?

Wii Sports torna in voga : impennata del prezzo in seguito alla quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus

Esports - l’emergenza coronavirus tra eventi cancellati e opportunità : lockdown è la chance per farsi conoscere dal grande pubblico (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di Lettura: 2 minuti Il mercato globale degli egenererà entrate per 1,05 miliardi di dollari nel 2020, in base ad uno studio pubblicato da Newzoo.ilin molti paesi, gli sport elettronici sembravano uno dei pochi settori a non ricevere batoste, invece è in calo addirittura rispetto alla precedente stima che era di 1,1 miliardi di dollari. Il “Global EMarket Report” ha leggermente modificato le sue previsioni per il 2023, con l’industria del “competitive gaming” destinata a generareper 1,59 miliardi di dollari, rispetto a 1,55 miliardi di dollari precedenti. © newzoo.com La principale causa di undelle stime è la pandemia da Covid-19 che ha causato il rinvio e la cancellazione di molti eventi. Nel report viene precisato anche che la pandemia non ha intaccato i ...

tgk_world : KBO League (Korean Baseball League) inizierà la sua stagione il 5 maggio senza spettatori Questo viene dopo 3 gior… - Notiziedi_it : Uscita di FIFA 21 a rischio per il Coronavirus: ritardo inevitabile per il calcio EA Sports? - Asgard_Hydra : Wii Sports torna in auge a causa dell'emergenza Coronavirus - Zoran491 : Cellino rivela: "Ho il Coronavirus, ora stop al calcio" - Sports_Goofs : SG #MLB #Quarantine Sim 4/18/2020: Cincinnati #Reds v. New York #Yankees #covid19 #lockdown #coronavirus #baseball… -

Ultime Notizie dalla rete : Sports Coronavirus Uscita di FIFA 21 a rischio per il Coronavirus: ritardo inevitabile per il calcio EA Sports? OptiMagazine La bandiera italiana in regalo con Corriere dello Sport e Tuttosport il 24 aprile

Sui balconi degli italiani si sono visti sventolare numerosi tricolori e, sulla scia di questa tendenza, Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport hanno deciso di regalare, il 24 aprile, la bandiera ...

Marko: "GP d'Austria solo con le TV, senza media"

Il braccio destro di Dietrich Mateschitz ha fatto il punto sulla possibile ripartenza al Red Bull Ring, rivelando che potrebbero essere "sacrificati" i giornalisti. Nei giorni scorsi ha fatto ...

Sui balconi degli italiani si sono visti sventolare numerosi tricolori e, sulla scia di questa tendenza, Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport hanno deciso di regalare, il 24 aprile, la bandiera ...Il braccio destro di Dietrich Mateschitz ha fatto il punto sulla possibile ripartenza al Red Bull Ring, rivelando che potrebbero essere "sacrificati" i giornalisti. Nei giorni scorsi ha fatto ...