E’ scontro tra l’Ordine dei Medici e l’Asl di Avellino | “Vogliono tapparci la bocca”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ordine deidi. “Pur condividendo nei suoi contenuti la nota in oggetto, avente come fine un utilizzo dei social network da parte dei dipendenti ASL AV non lesivo dell’Azienda e delle sue attività, riteniamo del tutto poco opportuno averlo pubblicato in questo periodo di emergenza sanitaria per le seguenti ragioni: Appare come un documento il cui fine è voler tappare la bocca a quanti possano evidenziare scelte, decisioni o peggio non decisioni in questo momento in cui è necessaria una catena di comando certa, autorevole e soprattutto esperta. Nessuna informazione ufficiale è data, attraverso conferenze stampa che dovrebbero essere effettuate almeno tre volte la settimana da parte dell’ASL AV, sull’andamento del numero dei ricoveri, ...