Due sacche di plasma salvano dal Coronavirus una 28enne incinta | «La bimba che nascerà si

Leggi su open.online

(Di martedì 21 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieHa 24 settimane lache Pamela Vincenzi porta in grembo. Entrambe sono salve, ma gli ultimi tredici giorni all’ospedale di Mantova sono stati veramente difficili. La donna, 28 anni, è riuscita a sconfiggere ilgrazie alla scelta dei medici che l’hanno curata: duediiperimmune, prelevato da pazienti guariti. «Ilmi ha fatto rinascere. Ero molto abbattuta, ma ho trovato professionisti straordinari – ha raccontato Pamela dopo il secondo tampone negativo -. Lache nascerà si chiamerà Beatrice Vittoria, perché abbiamo vinto questa battaglia». Secondo l’azienda sociosanitaria mantovana, al momento non risultano al mondo altri casi di donnecolpite dal Covid-19 e poi trattate e guarite con l’infusione ...