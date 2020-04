Due medici contagiati dal coronavirus si risvegliano con la pelle scura

(Di martedì 21 aprile 2020) Guariscono dale sicon la. Protagonisti sono due42enni, Yi Fan e Hu Weifeng, colpiti dal covid-19 e che, dopo oltre un mese nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale centrale di Wuhan, si sono risvegliati con laestremamente più. Come racconta la televisione di Stato cinese Cctv, la spiegazione risiederebbe negli effetti collaterali di un farmaco utilizzato per combattere il virus. Ilnale avrebbe provocato un malfunzionamento al fegato tale da alterare la pigmentazione dei dueche lavoravano nel nosocomio della cittadina cinese dove si è registrato il primo caso di. I duehanno lavorato entrambi con Li Wenliang, l’oculista 34enne che per primo aveva lanciato l’allarme, poi ucciso dal virus il 7 febbraio.Secondo gli esperti la ...

MinisteroSalute : ??#COVID19italia, due bandi @DPCgov per una nuova task force di medici e 1500 operatori sociosanitari, da destinare… - CorSport : '#Coronavirus, due medici cinesi si risvegliano con la pelle scura' - giorgio_gori : Troppi contagiosi oltre le due settimane: la Regione Lombardia, su proposta dell’Ordine dei Medici, allunga la quar… - R_f_a_l_e : RT @FabyP_69: Due medici cinesi contagiati dal virus si risvegliano con la pelle scura - La Repubblica - InvictusNon : Due medici cinesi contagiati dal virus si risvegliano con la pelle scura -

Ultime Notizie dalla rete : Due medici

Due medici cinesi contraggono il Coronavirus. Al risveglio la loro pelle era diventata scura. E’ quello che è successo a Yi Fan e Hu Weifen, due medici che hanno lottato in prima linea in prima ...L'ex atleta che vinse due volte la Maratona di New York, ha corso per 42 chilometri nella sua casa per sostenere medici e infermieri in prima linea. Via ...