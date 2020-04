Donna tenuta prigioniera e violentata, due indagati (Di martedì 21 aprile 2020) Nel riminese una Donna è stata minacciata con un’accetta, tenuta prigioniera e violentata ripetutamente da due uomini, che sono stati indagati dalla polizia. Due rumeni, di 53 e 34 anni, hanno tenuto prigioniera in una struttura di un ex camping a Viserbella, in provincia di Rimini, una Donna, che hanno violentato più volte, picchiato e … L'articolo Donna tenuta prigioniera e violentata, due indagati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 21 aprile 2020) Nel riminese unaè stata minacciata con un’accetta,ripetutamente da due uomini, che sono statidalla polizia. Due rumeni, di 53 e 34 anni, hanno tenutoin una struttura di un ex camping a Viserbella, in provincia di Rimini, una, che hanno violentato più volte, picchiato e … L'articolo, dueproviene da www.meteoweek.com.

