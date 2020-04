Doctor Strange: Marvel svela lo strano costume alternativo mai usato (Di martedì 21 aprile 2020) Look alternativo per il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch Marvel svelato su Instagram da Marvel: ecco l'elegante costume che non è stato usato nel film. I Marvel Studios hanno svelato un inedito costume alternativo del personaggio di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, che non è stato usato nel film dedicato allo Stregone Supremo. Doctor Strange è un'icona dell'MCU grazie al lavoro del regista Scott Derickson sulla pellicola standalone e grazie al ritorno del personaggio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Come altri personaggi Marvel passati dalle pagine dei fumetti al grande schermo, l'aspetto di Doctor Strange ha influenzato le menti di milioni di fan. A quanto pare, però, erano state valutati look alternativi per il personaggio, come ha svelato una concept art pubblicata ... Leggi su movieplayer Bruce Campbell vorrebbe unirsi al cast del film Doctor Strange 2

Doctor Strange 2 : Iron Man versione zombie in una macabra fa art

Doctor Strange : Scott Derrickson racconta il surreale incontro con Paul McCartney (Di martedì 21 aprile 2020) Lookper ildi Benedict Cumberbatchto su Instagram da: ecco l'eleganteche non è statonel film. IStudios hannoto un ineditodel personaggio di, interpretato da Benedict Cumberbatch, che non è statonel film dedicato allo Stregone Supremo.è un'icona dell'MCU grazie al lavoro del regista Scott Derickson sulla pellicola standalone e grazie al ritorno del personaggio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Come altri personaggipassati dalle pagine dei fumetti al grande schermo, l'aspetto diha influenzato le menti di milioni di fan. A quanto pare, però, erano state valutati look alternativi per il personaggio, come hato una concept art pubblicata ...

itsflorbitch : Nonononono!!!!! Need doctor strange dos PARA AYEEEEEEEEER. - byestorybrooke : Gli effetti speciali in Doctor Strange sono qualcosa di pazzesco - julesbae_ : @CarlottaDeIasio @hessgolden Doctor strange mi va bene. A che ora te lo guardi? Ci coordiniamo! - CarlottaDeIasio : @hessgolden @julesbae_ se vuoi farla tutta il prossimo è Doctor strange, sennó ti avviso quando arrivo a IW - iboitwit : @CarloMartootchy Ora come ora la panini fa uscire in italiano Captain America Avengers Doctor Strange 2/3 tipi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Doctor Strange Doctor Strange: Marvel svela lo strano costume alternativo mai usato Movieplayer.it Doctor Strange: la Cappa della Levitazione è blu in un concept art inedito

In questo periodo di chiusura delle produzioni a Hollywood sempre più designer stanno invadendo i social network con curiosità e dettagli inediti dei film a cui hanno preso parte, cui si aggiunge ...

Doctor Strange: Marvel svela lo strano costume alternativo mai usato

Doctor Strange è un'icona dell'MCU grazie al lavoro del regista Scott Derickson sulla pellicola standalone e grazie al ritorno del personaggio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Come altri ...

In questo periodo di chiusura delle produzioni a Hollywood sempre più designer stanno invadendo i social network con curiosità e dettagli inediti dei film a cui hanno preso parte, cui si aggiunge ...Doctor Strange è un'icona dell'MCU grazie al lavoro del regista Scott Derickson sulla pellicola standalone e grazie al ritorno del personaggio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Come altri ...