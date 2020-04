Dl imprese, Patuelli “Documenti per garanzie richiesti dalla legge” (Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo in grado di fare una stima e non siamo un organismo di vigilanza, per cui non possiamo intrometterci nelle attivita' delle banche. Possiamo assicurare che e' tutto partito in maniera regolare”. Cosi' il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, a ‘Tgr Piazza Affari' su Rai3, in merito all'avvio del meccanismo negli istituti di credito del Dl imprese per la liquidita' alle imprese. “Non e' la burocrazia a pesare, ma la legislazione complicata: la legge dell'8 aprile e' giuridicamente molto complessa e si assomma alla legislazione precedente che non e' stata abrogata. I giorni successivi all'8 aprile sono stati molto impegnativi per tutti coloro che lavorano nelle banche in Italia, che ringrazio vivamente perche' studiare una legge, trasformarla in procedure e programmi e spiegarla a gran parte dei clienti e' stato complesso”. ... Leggi su liberoquotidiano Dl imprese - Patuelli “Banche non possono salvare l’Italia”

Dl Liquidità, ABI illustra modalità operative accordo SACE

alle garanzie per i finanziamenti che saranno erogati dalle banche alle imprese come previsto dal Decreto liquidità dello scorso 8 aprile. Firmata dal presidente Antonio Patuelli, dal direttore ...

