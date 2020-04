Diretta Conte oggi 21 aprile 2020 | il discorso del Premier alla Camera VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppeintv e streaming, martedì 21intorno alle ore 17:30. Ilalle 15:00, invece, ha tenuto un’informativa al Senato per aggiornare sulla situazione Coronavirus e sul lavoro del Governo che sta progettando la Fase 2. Conferenza: con Fase 2 modifiche per distanziamento sociale «Con il piano per la ‘fase due’ “ci saranno modifiche anche per le misure di distanziamento sociale», dichiara. Distanze e mascherine dunque tra le misure – in attesa del vaccino – per convivere col virus. Leggi anche: Le parole diprima della conferenza: ‘Riaperture: niente fretta, o vanificheremo gli sforzi. Ecco come agiremo’ Sull’App ‘Immuni’, invece, che ha dato vita a scontri politici – tutti legati principalmente ...