DIRETTA CONTE | INFORMATIVA CAMERA E SENATO ”No Mes | Fase 2 | 5 punti e app Immuni”

borghi_claudio : Domani conte in parlamento senza il disturbo del voto. I discorsi però restano a verbale e ci sarà diretta televisi… - SkyTG24 : #Coronavirus C'è attesa per l'informativa che il premier #Conte terrà alle 15 in Senato e poi alle 17 alla Camera - AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] Zaia vuole ripartire subito: ma ce lo possiamo permettere? Bella intervista di Sallusti a Conte.… - LFacciato : Diretta Senato di #conte la media è di 144.000 persone online. Alla Camera 75.000. Se togliete quelli che gli stann… - siwel44it : RT @MariaAl28960990: Seguendo la diretta di Conte dall'aula del senato, mi rendo sempre più conto della pochezza e dell'arroganza mafiosa d… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA CONTE Giuseppe Conte in diretta oggi su Rai1 e Rai2: a che ora e dove vederlo Movieplayer.it Tutte le ultime news sul Covid-19 in Italia

Ore 15,05 – Iniziata l’informativa di Conte al Senato – Il premier Giuseppe Conte si è presentato in Senato per l’informativa sull’emergenza Coronavirus e sul Consiglio europeo di giovedì prossimo.

Fase 2, Conte: “Un programma nazionale per la ripartenza”

Un piano per organizzare la fase 2 e la ripartenza, anche se a piccoli passi, dell’Italia. Serve “massima cautela anche nella fase 2 per non vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento”. È così ...

Ore 15,05 – Iniziata l’informativa di Conte al Senato – Il premier Giuseppe Conte si è presentato in Senato per l’informativa sull’emergenza Coronavirus e sul Consiglio europeo di giovedì prossimo.Un piano per organizzare la fase 2 e la ripartenza, anche se a piccoli passi, dell’Italia. Serve “massima cautela anche nella fase 2 per non vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento”. È così ...