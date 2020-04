Dieselgate, Vw risarcisce clienti tedeschi con 620 milioni. In Italia chiesta l’archiviazione (Di martedì 21 aprile 2020) A quasi cinque anni di distanza dallo scandalo emissioni diesel, Volkswagen continua a pagare risarcimenti ai consumatori truffati: stavolta, toccherà a oltre 250 mila fra quelli tedeschi, a cui il colosso di Wolfsburg sborserà complessivamente 620 milioni di euro, erogati a partire dal prossimo 5 maggio. Cifra che è frutto di un accordo raggiunto con l’associazione federale dei consumatori Vzbv. “È la prima volta che i consumatori sono stati in grado di difendersi in un procedimento di massa di queste dimensioni”, ha commentato Klaus Mueller, numero uno di Vzvb. Il risarcimento per i proprietari di modelli diesel dotati del noto “defeat device” riceveranno un indennizzo compreso fra 1.350 e 6.250 euro a seconda del tipo di auto e dell’anzianità. L’importo di 620 milioni si aggiungerà ai 30 miliardi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) A quasi cinque anni di distanza dallo scandalo emissioni diesel, Volkswagen continua a pagare risarcimenti ai consumatori truffati: stavolta, toccherà a oltre 250 mila fra quelli, a cui il colosso di Wolfsburg sborserà complessivamente 620di euro, erogati a partire dal prossimo 5 maggio. Cifra che è frutto di un accordo raggiunto con l’associazione federale dei consumatori Vzbv. “È la prima volta che i consumatori sono stati in grado di difendersi in un procedimento di massa di queste dimensioni”, ha commentato Klaus Mueller, numero uno di Vzvb. Il risarcimento per i proprietari di modelli diesel dotati del noto “defeat device” riceveranno un indennizzo compreso fra 1.350 e 6.250 euro a seconda del tipo di auto e dell’anzianità. L’importo di 620si aggiungerà ai 30 miliardi di ...

Italia_Notizie : Dieselgate, Vw risarcisce clienti tedeschi con 620 milioni. In Italia chiesta l’archiviazione - NewsVerdi : #Dieselgate, #Vw risarcisce clienti tedeschi con 620 milioni. In #Italia chiesta l’archiviazione… - fattiamotore : Dieselgate, Vw risarcisce clienti tedeschi con 620 milioni. In Italia chiesta l’archiviazione - MarcoScafati1 : #Dieselgate, #Vw risarcisce #clienti tedeschi con 620 milioni. In #Italia chiesta l’#archiviazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate risarcisce Dieselgate, Vw risarcisce clienti tedeschi con 620 milioni. In Italia chiesta l’archiviazione Il Fatto Quotidiano Dieselgate, Vw risarcisce clienti tedeschi con 620 milioni. In Italia chiesta l’archiviazione

Il Pm della Procura di Verona, Marco Zanatelli, ha richiesto l’archiviazione per i vertici di Volkswagen Italia indagati nel procedimento penale relativo al dieselgate, in quanto mancherebbe la prova ...

Dieselgate, in Germania Volkswagen risarcisce 200 mila automobilisti

Almeno 200.000 di essi si vedranno accreditare l'indennizzo concordato per il dieselgate dal gruppo Volkswagen con la federazione dei consumatori, la VZBV, nel corso della prima vera applicazione ...

Il Pm della Procura di Verona, Marco Zanatelli, ha richiesto l’archiviazione per i vertici di Volkswagen Italia indagati nel procedimento penale relativo al dieselgate, in quanto mancherebbe la prova ...Almeno 200.000 di essi si vedranno accreditare l'indennizzo concordato per il dieselgate dal gruppo Volkswagen con la federazione dei consumatori, la VZBV, nel corso della prima vera applicazione ...