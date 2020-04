Di Battista | “Spirale Pil-debito ci costringerà al Mes”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Alessandro Ditorna nell’agone politico nazionale per difendere il no al Mes che il governo Conte sarebbe pronto a riproporrre in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 aprile. L’ex deputato e tra i volti più noti del M5S ha dedicato un lungo post su Facebook alla vicenda, chiarendo la sua posizione anche in merito alle polemiche scoppiate dopo le sue dichiarazioni su un possibile avvicinamento dell’Italia alla Cina in chiave anti UE. “Conte è un galantuomo, non ho dubbi che abbia a cuore le sorti delle famiglie e delle imprese italiane e neppure che consideri il Mes una trappola da evitare. Gli credo quando dice che l’Italia non intende attivare il Mes“, scrive Di, ribadendo di fidarsi del premier. “Il punto è che la contrazione del PIL alla quale andremo incontro e ...