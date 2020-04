Di Battista | Mes trappola da evitare | ricordate la Grecia

Leggi su blogo

(Di martedì 21 aprile 2020) Alessandro Di, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è tornato ad affrontare i temi dell’attualità politica con un lunghissimo post sul proprio profilo Facebook. Ritenuto l’esponente dell’ala sovranista dei pentastellati, il politico romano ribadisce la sua contrarietà al Mes e spiega: "Oggi con la sospensione del Patto di stabilità, l'Ue garantisce ai Paesi membri la possibilità di indebitarsi ma un domani, a crisi sanitaria conclusa, quelle regole torneranno in vigore. E questo è l'obiettivo di Germania, Olanda, Austria ed altri paesi del nord: aumentare i debiti pubblici di tutti i Paesi europei costringendo tra un anno o due al rientro i paesi più esposti, a cominciare dall'Italia. L'Ue - ricorda - si è sempre comportata in tal modo, cosa ci garantisce che non lo faranno ancora?". Insomma, Di...