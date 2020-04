Denuncia la mancanza di mascherine e gel: Arcelor Mittal lo licenzia (Di martedì 21 aprile 2020) Emanuela Carucci Il dipendente aveva Denunciato la mancanza di mascherine, gel igienizzante e guanti all'interno dello stabilimento siderurgico più grande d'Europa Un operaio dello stabilimento siderurgico "Arcelor Mittal" di Taranto è stato licenziato perché ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post in cui Denunciava la mancanza di mascherine, guanti e gel igienizzante all'interno della fabbrica. "Non è il primo caso, secondo noi è una strategia aziendale: punire chi, all'interno della fabbrica, esprime il proprio pensiero", ha dichiarato a ilGiornale.it Francesco Rizzo, segretario provinciale dell'Usb. "Questi episodi fanno capire le dinamiche di paura adottate dall'amministratore delegato, Lucia Morselli", continua Rizzo al telefono. L'episodio, come ci racconta il sindacalista (nonché operaio di Ilva in amministrazione ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : 100 medici morti per mancanza dispositivi protezione. Denuncia ordine dei medici di Roma

Adesso aggiungiamo che siamo già pronti a denunciare alla procura della Repubblica ognuna delle violazioni alle ... Altrimenti potrà tranquillamente dimettersi, anche perché allo spoke di Corigliano ...

L’emergenza coronavirus: prestiti, boom di richieste nel Veneziano

Telefoni presi d’assalto per chiedere informazioni, assistenza o per denunciare mancanza di trasparenza nelle procedure. Giovedì scorso era stato pubblicato sul sito del Fondo di garanzia e su quello ...

