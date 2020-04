Death Stranding cede al Coronavirus | slitta l’uscita su PC | la nuova data

(Di martedì 21 aprile 2020) Senza paura di esagerare,rappresenta uno dei progetti videoludici più controversi dell'attuale generazione. L'ultima fatica di Hideo Kojima - eclettico game director già autore della saga di Metal Gear - è approlo scorso novembre sui lidi di casa Sony, dividendo non solo i giudizi della critica ma anche quelli del pubblico su PlayStation 4 e PlayStatin 4 Pro, per un'esperienza che, in tempi di, pare ancor più profetica e visionaria. Nei panni di Sam "Porter" Bridges - interpretato nientemeno che dalla star di The Walking Dead Norman Reedus -, i giocatori sono chiamati a recitare il ruolo del corriere per ricostruire le connessioni di un mondo devastato e cambiato forse per sempre da una misteriosa entità. https://youtu.be/WfbvZzTeC1M E se è vero che quella Sony è un'esclusiva solo temporale e che il ...

_DrCommodore : Death Stranding, la versione PC è stata rinviata - - Nerdmovieprod : Death Stranding su PC rimandato a causa del Covid-19 #DeathStranding #KojimaProduction - VgXpassione : Il ritorno di Hideo! Ecco la recensione di Death Stranding! - Eurogamer_it : #DeathStranding: la versione PC rinviata a causa del #Coronavirus. - tech_gamingit : Death Stranding slitta al 14 Luglio su PC -

Atteso per i primi di giugno, Death Stranding subirà uno slittamente per l’uscita del titolo di Kojima, a causa della chiusura temporanea dello studio per via della pandemia globale di Coronavirus.Digital Bros - società quotata al segmento STAR e attiva nel mercato dei videogames - ha comunicato che il videogioco Death Stranding in versione per personal computer uscirà in tutto il mondo il 14 ...