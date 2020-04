Damante ha sempre pensato a Giulia | retroscena ed ex | parla l’amico

Leggi su gossipetv

(Di martedì 21 aprile 2020)e De Lellis di nuovo insieme, spuntano altrisul periodo in cui erano distanti AndreaDe Lellis sono tornati insieme e tra chi festeggia e chi non condivide, in tanti stannondo del loro amore. Tra i tanti c’è un amico del deejay che ha confermato in queste ore che … L'articolohaed ex,l’amico proviene da Gossip e Tv.