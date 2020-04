Dalla Cina a Putin fino a Maduro | tutte le volte che Di Battista si è schierato con i

(Di martedì 21 aprile 2020) Daalla: l’amore di Diper i dittatori “Con lavinceremo la terza guerra mondiale”, con questa frase su Facebook, Alessandro Di, già deputato del M5S e attivista del movimento, conferma la sua visione su geopolitica, economia e finanza globale. Nel lungo post, Disi lancia in un messaggio apologetico verso il regime di Pechino, che ha “utilizzato al meglio il soft-power riuscendo a trasformare la sua immagine da untore ad alleato nel momento del bisogno”. Tutto vero, peccato che ad esercitare soft power sull’Italia, attraverso mezzi di propaganda, fake news e bot, con la complicità di molti leader politici nostrani, sia un regime che reprime le libertà civili, sorveglia i cittadini e invia lettere intimidatorie ai giornali occidentali non allineati, l’ultimo, il caso del direttore ...

Si tratta di elementi che sono già quotidianità in Cina e che in alcuni casi hanno aiutato le più generali operazioni di contenimento del virus in modo quasi naturale: la Cina - ad esempio - è da temp ...Ma anche Stati Uniti, Cina, Giappone e Brasile. Da alcune settimane c'è un tragico filo rosso che ... alla fine anche Shinzo Abe ha dovuto cedere al lockdown per far fronte alla «più grave crisi sin ...