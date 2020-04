Dai divani alle mascherine: così il design risponde all’emergenza (Di martedì 21 aprile 2020) Sarebbe dovuto partire oggi, martedì 21 aprile 2020, il Salone del Mobile, uno degli eventi più attesi dalle aziende del design, dagli addetti del settore e dal pubblico mondano e festaiolo. E invece, prima spostato a giugno, si è poi stati costretti a posticiparlo addirittura al prossimo anno. Leggi su vanityfair (Di martedì 21 aprile 2020) Sarebbe dovuto partire oggi, martedì 21 aprile 2020, il Salone del Mobile, uno degli eventi più attesi dalle aziende del design, dagli addetti del settore e dal pubblico mondano e festaiolo. E invece, prima spostato a giugno, si è poi stati costretti a posticiparlo addirittura al prossimo anno.

AldoSerfilippi : Sbatteteli giù dai divani e portateli in agricoltura. Chi si rifiuta stop reddito di vagabondaggio. - melinacugliari : Dai divani alle mascherine, azienda vibonese si trasforma per battere il Coronavirus - infoiteconomia : Dai divani alle mascherine, in Puglia riparte Natuzzi - kategomez77 : @BELLUCCIANGELO @MentazB @mgmaglie La invito a farsi un viaggetto lì ma senza €, così capisce bene la realtà del po… - Paoloms1 : @nonstoasinistra @CMD82032838 @lunastorta13 Si fa presto a parlare seduti dai ns comodi divani ragionando più o men… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai divani Dai divani alle mascherine, azienda vibonese si trasforma per battere il Coronavirus Zoom24.it Dai divani alle mascherine: così il design risponde all'emergenza

Così in questo momento di crisi, Natuzzi ha per esempio riconvertito uno dei suoi stabilimenti, quello di Ginosa (Taranto): dove tagliavano e cucivano rivestimenti per divani, da venerdì tagliano e ...

Coniugi a letto insieme ma poi separati in strada

Mentre col mio Gino facevo il giro del casamento mantenendo i regolamentari due metri di distanza l'uno dall'altro, pensavo: ma se quando siamo in casa, mangiamo insieme, andiamo a letto insieme, ...

Così in questo momento di crisi, Natuzzi ha per esempio riconvertito uno dei suoi stabilimenti, quello di Ginosa (Taranto): dove tagliavano e cucivano rivestimenti per divani, da venerdì tagliano e ...Mentre col mio Gino facevo il giro del casamento mantenendo i regolamentari due metri di distanza l'uno dall'altro, pensavo: ma se quando siamo in casa, mangiamo insieme, andiamo a letto insieme, ...