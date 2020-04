Da Ibrahimovic e Bonaventura: Milan, il punto sui contratti in scadenza il 30 giugno (Di martedì 21 aprile 2020) ​Victor Montagliani, presidente della Concacaf e vicepresidente Fifa, intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', ha chiuso alla possibilità di vedere riaperti gli stadi prima della fine dell'anno solare: "Quando i tifosi potranno tornare allo stadio? Personalmente non vedo nel 2020 partite con pubblico. Per quest'anno credo sia molto difficile ma vale anche per gli altri sport. La ripresa degli allenamenti sarebbe un messaggio importante, piano piano... Leggi su 90min Ibrahimovic e Bonaventura al Napoli?/ Calciomercato - doppio colpo per Gattuso? (Di martedì 21 aprile 2020) ​Victor Montagliani, presidente della Concacaf e vicepresidente Fifa, intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', ha chiuso alla possibilità di vedere riaperti gli stadi prima della fine dell'anno solare: "Quando i tifosi potranno tornare allo stadio? Personalmente non vedo nel 2020 partite con pubblico. Per quest'anno credo sia molto difficile ma vale anche per gli altri sport. La ripresa degli allenamenti sarebbe un messaggio importante, piano piano...

atmilan1899 : Da #Ibrahimovic e #Bonaventura: #Milan, il punto sui contratti in scadenza il 30 giugno - Fprime86 : RT @cmdotcom: Fifa: 'Ok ai contratti oltre il 30 giugno, ora tocca a club e giocatori'. Il #Milan e i casi di #Ibrahimovic e #Bonaventura h… - sportli26181512 : Fifa: 'Ok ai contratti oltre il 30 giugno, ora tocca a club e giocatori'. Il Milan e i casi di Ibrahimovic e Bonave… - cmdotcom : Fifa: 'Ok ai contratti oltre il 30 giugno, ora tocca a club e giocatori'. Il #Milan e i casi di #Ibrahimovic e… - Mario_Calta : @TeamMilanAC @Sport_Mediaset 15 acquisti e altrettante cessioni (A.Donnarumma,Gabbia,Duarte,Laxalt,Conti,Biglia,Ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Bonaventura Da Ibrahimovic e Bonaventura: Milan, il punto sui contratti in scadenza il 30 giugno 90min Da Ibrahimovic e Bonaventura: Milan, il punto sui contratti in scadenza il 30 giugno

Victor Montagliani, presidente della Concacaf e vicepresidente Fifa, intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', ha chiuso alla possibilità di vedere riaperti gli ...

Bonaventura, ultimi mesi di Milan: saluterà con un Jack di Coppe?

Nel 2020 era partito titolare solo tre volte in campionato e lo stop ha cristallizzato un declino ormai regolare: nell'ultima, triste partita contro il Genoa nel deserto di San Siro, Bonaventura aveva ...

Victor Montagliani, presidente della Concacaf e vicepresidente Fifa, intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', ha chiuso alla possibilità di vedere riaperti gli ...Nel 2020 era partito titolare solo tre volte in campionato e lo stop ha cristallizzato un declino ormai regolare: nell'ultima, triste partita contro il Genoa nel deserto di San Siro, Bonaventura aveva ...