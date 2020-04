Cutrone Coronavirus: «Ecco come mi sono accorto di averlo» (Di martedì 21 aprile 2020) Patrick Cutrone racconta la sua esperienza con il Coronavirus e il suo periodo in Inghilterra: Ecco le parole dell’attaccante Patrick Cutrone si racconta in un’intervista al Sun. Ecco le sue parole relative al Coronavirus e al Wolverhampton. Coronavirus – «Ad inizio marzo ho accusato sintomi come febbre alta e mal di gola, poi ho fatto un test e mi sono reso conto che si trattava del Coronavirus. All’inizio ero spaventato perché questo virus è subdolo e nessuno lo conosce bene». WOLVERHAMPTON – «Non dimenticherò i tifosi del Wolverhampton, mi hanno accolto in modo incredibile. Oggi apprezzo ancora di più il calcio inglese, la Premier è il miglior campionato al mondo in questo momento, ne sono sicuro. Mi sono divertito con i Wolves ma ora sono in prestito per due stagioni alla Fiorentina e penso solo a ... Leggi su calcionews24 “Coronavirus? E’ subdolo - all’inizio ero preoccupato” : le rivelazioni di Cutrone

Coronavirus Fiorentina/ Ufficiale : Cutrone - Pezzella e Vlahovic guariti dal Covid 19 (Di martedì 21 aprile 2020) Patrickracconta la sua esperienza con ile il suo periodo in Inghilterra:le parole dell’attaccante Patricksi racconta in un’intervista al Sun.le sue parole relative ale al Wolverhampton.– «Ad inizio marzo ho accusato sintomifebbre alta e mal di gola, poi ho fatto un test e mireso conto che si trattava del. All’inizio ero spaventato perché questo virus è subdolo e nessuno lo conosce bene». WOLVERHAMPTON – «Non dimenticherò i tifosi del Wolverhampton, mi hanno accolto in modo incredibile. Oggi apprezzo ancora di più il calcio inglese, la Premier è il miglior campionato al mondo in questo momento, nesicuro. Midivertito con i Wolves ma orain prestito per due stagioni alla Fiorentina e penso solo a ...

L'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone intervistato dal The Sun ha parlato di come ha superato l'influenza da Covid-19: "Ora sto bene, ma quando ho saputo di avere il Coronavirus ho avuto paura ...

