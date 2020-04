Crollo storico del petrolio, il prezzo dei contratti sotto zero: -37,6 dollari al barile (Di martedì 21 aprile 2020) Il contratto Wti di maggio ha perso oltre il 100%. Tra le cause il Crollo della domanda innescato dalla crisi coronavirus e la paura che l’eccesso di offerta possa durare a lungo, specie se la pandemia scatenerà una grave recessione globale Leggi su corriere Crollo storico del prezzo del petrolio - gira in negativo per la prima volta

