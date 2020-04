Cristina Marino al nono mese | pancione nudo sui social

(Di martedì 21 aprile 2020) A maggio Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno genitori per la prima volta. Di «una femmina, per la gioia del suo papà», come ha svelato a Verissimo, lo scorso febbraio, la modella. Che ora ha postato orgogliosa una foto col pancione nudo accompagnata da una sola parola, «you», e un fiorellino rosa. Scattata nella grande casa nel verde dell’Umbria dove sta trascorrendo la quarantena col compagno.

La gravidanza di Cristina Marino, vissuta in quarantena al fianco di Luca Argentero, è agli sgoccioli. A maggio, infatti, i due attori diventeranno genitori di una femminuccia in un momento così ...Anche in gravidanza, Cristina Marino non rinuncia all'attività fisica: "Luca vorrebbe che mi fermassi. Ma davvero non ce la faccio". Ha confidato, infatti, che tenendosi in movimento e facendo ...