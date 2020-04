Crisi fra Roma e Berlino sulle misure Ue (Di martedì 21 aprile 2020) “È indiscutibile: l’Italia è stata lasciata sola”. Una frase che il premier Giuseppe Conte ha ripetuto svariate volte nel corso di queste settimane: un concetto che ha ribadito anche di recente in un’intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung. “Anche Ursula von der Leyen la vede in questo modo”, ha aggiunto il premier, e per questo “si è scusata in nome dell’Unione europea, nell’europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto”. Intervista nella quale è tornata a rilanciare i coronabond: c’è bisogno, ha sottolineato Conte, “di tutta la potenza di fuoco dell’Ue”, e dunque della condivisione dei debiti, ossia i coronabond. “Non è questione di mettere in comune debiti passati o futuri”, spiega Conte, “ma di ... Leggi su it.insideover Coronabond - ora è crisi nera fra Roma e Berlino sulle misure Ue

Coronavirus Francia : 20.265 morti - 155.383 casi/ Crisi economica - "la gente ha fame"

Grande Fratello Vip - crisi tra Serena Enardu e Pago. Ecco l’indizio (Di martedì 21 aprile 2020) “È indiscutibile: l’Italia è stata lasciata sola”. Una frase che il premier Giuseppe Conte ha ripetuto svariate volte nel corso di queste settimane: un concetto che ha ribadito anche di recente in un’intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung. “Anche Ursula von der Leyen la vede in questo modo”, ha aggiunto il premier, e per questo “si è scusata in nome dell’Unione europea, nell’europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto”. Intervista nella quale è tornata a rilanciare i coronabond: c’è bisogno, ha sottolineato Conte, “di tutta la potenza di fuoco dell’Ue”, e dunque della condivisione dei debiti, ossia i coronabond. “Non è questione di mettere in comune debiti passati o futuri”, spiega Conte, “ma di ...

NicolaMorra63 : Gli #avvocati italiani sono 240mila. 131mila hanno chiesto di accedere al reddito di ultima istanza', ha affermato… - webefapa : - il_elliott : @AnzoErlo @Maicuntent1986 Tutti no, pero sara un mercatto da tagliare Enzo perche Suning e nella merda e tu hai fat… - JunkerApp : Junker è fra le app consigliate dai ragazzi di Fridays For Future Italia nella loro rassegna di strumenti, podcast,… - cavmar2000 : @_schiaffino__ che faccia di merda fra l'altro! Lui è in crisi, uno che cerca lavoro invece è contento di fare lo schiavo e lavorare gratis -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi fra Coronavirus crisi economica, Caiumi: "Calo di fatturato fra 14 e 18 miliardi" il Resto del Carlino Cosa faremo di tutta questa morte intorno

Fra questi, appunto, gli scarafaggi. Quando ne vedo uno penso subito a Franz Kafka ... che viene portata in terapia intensiva e se non riesce a superare la crisi muore senza poter vedere nessuno.

Consiglio degli Avvocati, il commissario nomina segretario uno dei legali dichiarati decaduti: il Tar annulla la nomina

I legali savonesi si chiedono “per quali ragioni in un momento di crisi emergenziale sanitaria ed economica l’avvocatura si ritrova priva del proprio Ordine, e certamente non si può fra credere ai ...

Fra questi, appunto, gli scarafaggi. Quando ne vedo uno penso subito a Franz Kafka ... che viene portata in terapia intensiva e se non riesce a superare la crisi muore senza poter vedere nessuno.I legali savonesi si chiedono “per quali ragioni in un momento di crisi emergenziale sanitaria ed economica l’avvocatura si ritrova priva del proprio Ordine, e certamente non si può fra credere ai ...