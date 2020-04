Cozzoli “Sostengo Internazionali di tennis ma al Foro Italico”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Verifichiamo con l’Atp e la Wta una nuova finestra per giocare glitra settembre e ottobre. Sulla terra rossa e nella loro sede naturale, ilItalico”. Intervenendo in videoconferenza al convegno “Ilper ripartire ai tempi del Coronavirus”, organizzato dalla Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, il presidente di Sport e Salute Vitoha parlato anche delle ipotesi su come e dove giocare glidopo l’annullamento di maggio. “E’ giusto valutare nuove date per il torneo organizzato dalla Fit e da Sport e Salute”, ha dettodavanti a 7000 maestri e 3000 dirigenti sportivi collegati, impegnandosi a sostenere lo sforzo del presidente della Fit Angelo Binaghi presente anche lui online. “Ma va preservata la sede storica del torneo: ...