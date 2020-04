Covid: il 77% dei pazienti è migliorato con il tocilizumab, farmaco anti-artrite (Di martedì 21 aprile 2020) Alessandro Ferro Ottime notizie dagli Asst Spedali Civili di Brescia: su 100 pazienti Covid con gravi problemi respiratori trattati con il tocilizumab, farmaco anti-artrite, nel 77% le condizioni generali sono migliorate o si sono stabilizzate. È la casistica più grande al mondo ed il numero più ampio in letteratura medica Ottime notizie dal fronte di combattimento al Covid-19: il tocilizumab, farmaco anti-artrite in fase di sperimentazione anche contro il Coronavirus, sta dando risultati molto positivi: nel 77% dei pazienti trattati le condizioni respiratorie sono risultate migliorate o stabilizzate. Al momento, è la casistica più grande al mondo. È un numero alto, il più ampio in letteratura medica, se si considera che il farmaco è nato con un'altra finalità clinica, quella di trattare la superinfiammazione in ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Iss : «Dal 1° febbraio morti 6773 anziani nelle Rsa - il 40% per Covid-19»

Coronavirus - la strage delle RSA : “6.770 morti negli ultimi 2 mesi - solo 364 conteggiati per Covid-19”

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola ... 27); Ragusa, 58 (4, 6, 6); Siracusa, 103 (60, 77, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).

Coronavirus, al via fase 2 controlli RSA e Case riposo provincia Rieti

A partire da questa settimana, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti, congiuntamente all’Unità di Crisi Covid 19, avvierà la fase 2 di controlli e verifiche sulle cinque RSA e le 77 Case di riposo ...

