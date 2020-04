Covid | calano gli “attualmente positivi” Asl | “Ottimisti ma guardia alta”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Appena tredici contagi da Coronavirus negli ultimi sei giorni, con lo “zero” registrato per due giorni di fila (18 e 19 aprile). Nel Casertano i numeri sono ormai stabilmente al ribasso, ma il dato “sensibile” che rende più ottimistiche le prospettive per l’immediato futuro, è quello degli “attualmente positivi”, ovvero di coloro che sono effettivamente malati (non si considerano i deceduti e i guariti), calato di 19 unità dal 15 aprile, da 247 agli attuali 228; di questi, circa 190 sono in ospedale, una quarantina a casa, assistiti dai-team dell’Asl, ma con sintomi non preoccupanti. Aumentano di conseguenza anche i guariti, passati in sei giorni da 107 agli attuali 136. “In provincia di Caserta – spiega il direttore generale dell’Asl di ...