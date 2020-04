Covid-19, Fondazione Saccone e Federalberghi avviano ricerca sui consumatori (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Comprendere, attraverso una raccolta, analisi ed elaborazione di dati, le nuove abitudini di acquisto dei consumatori nella provincia di Salerno generate dalla crisi sanitaria, economica e sociale determinata dalla diffusione del Covid-19. È questo l’obiettivo del progetto “Il Consumatore post Covid-19”, promosso dall’hub di competenze e saperi Fondazione Saccone in collaborazione con i rappresentanti salernitani di Confcommercio Campania e Federalberghi Salerno. L’iniziativa, nata da un’intuizione del presidente della Fondazione Saccone Giorgio Scala, del presidente di Federalberghi Salerno e Confcommercio Salerno Giuseppe Gagliano, e del consigliere di Federalberghi Salerno Federico Del Grosso, si propone di fornire una panoramica degli orientamenti e modalità di acquisto dei consumatori del ... Leggi su anteprima24 Calcio : Didier Drogba mette a disposizione l’ospedale della sua fondazione per i malati di Covid-19

Covid-19 : “Nuovi sguardi” - l’iniziativa di Fondazione 3M a sostegno dell’Istituto Mario Negri

Mcdonald's Italia e Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald donano 1 milione di Euro per sostenere la cura dei malati di COVID-19 (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Comprendere, attraverso una raccolta, analisi ed elaborazione di dati, le nuove abitudini di acquisto deinella provincia di Salerno generate dalla crisi sanitaria, economica e sociale determinata dalla diffusione del-19. È questo l’obiettivo del progetto “Il Consumatore post-19”, promosso dall’hub di competenze e saperiin collaborazione con i rappresentanti salernitani di Confcommercio Campania eSalerno. L’iniziativa, nata da un’intuizione del presidente dellaGiorgio Scala, del presidente diSalerno e Confcommercio Salerno Giuseppe Gagliano, e del consigliere diSalerno Federico Del Grosso, si propone di fornire una panoramica degli orientamenti e modalità di acquisto deidel ...

poliziadistato : In questi giorni di emergenza #Covid_19 gli atleti delle #FiammeOro pugilato Napoli hanno donato 200 chili di pasta… - ItalyinRussia : L’ Ambasciatore #Terracciano ha ricevuto da Igor #Butman, Presidente della Fondazione 1 Dien Pierv, 10.000 confezio… - lorepregliasco : Buona domanda sui guariti in conferenza stampa. Consdierate che quelli che vengono presentati come 'guariti' inclu… - CarbonAntonio : Emergenza Covid-19: “Dalla Puglia col cuore”. Fondazione Italiana Sommelier di Puglia si mobilita per sostenere la… - ivonne69villa : RT @QuiNewsElba: Covid, lettera del presidente Fondazione #Elba | Attualità #Portoferraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fondazione Emergenza Covid, Fondazione Sommelier di Puglia si mobilita per sostenere la Croce Rossa Leccenews24 Fondazione Prada lancia il progetto Love Stories di Francesco Vezzoli

La Fondazione Prada ha lanciato sui social un nuovo progetto, attraverso il proprio profilo Instagram, Love Stories – A Sentimental Survey by Francesco Vezzoli. In questo momento di crisi a causa del ...

Coronavirus, Conte: "Per fase 2 piano nazionale ma con peculiarità regionali"

Nell'interesse dei cittadini del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole. Non permetterò mai che si creino divisioni ... di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato ...

La Fondazione Prada ha lanciato sui social un nuovo progetto, attraverso il proprio profilo Instagram, Love Stories – A Sentimental Survey by Francesco Vezzoli. In questo momento di crisi a causa del ...Nell'interesse dei cittadini del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole. Non permetterò mai che si creino divisioni ... di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato ...