Covid-19 e inquinamento | una correlazione indiretta di G Visconti

(Di martedì 21 aprile 2020) (A cura di Guido, professore emerito presso l’Università dell’Aquila, socio linceo)Noi tutti abbiamo notato la evidentegeografica fra le zone più colpite dal coronavirus e quelle maggiormente inquinate. A cominciare da Wuhan in Cina alla Pianura Padana, alla regione di Parigi o a quella di Madrid o Barcellona. È quindi naturale pensare a qualche tipo di influenza dell’atmosferico sulla propagazione dell’epidemia. Qualche settimana fa, uno studio di alcuni ricercatori delle università di Bologna e Bari aveva prodotto un position paper per la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) che notava questariferita soprattutto al particolato atmosferico PM2.5 e PM10. Più recentemente un gruppo dell’Università di Harvard ha reso noto i risultati di una ...

Si comincia con un dato di fatto: un mese (e oltre) di lockdown ha drasticamente ridotto l'inquinamento atmosferico