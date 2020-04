Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 21 aprile

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 21 aprile 2020) Nella giornata di oggi Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza, ha confermato che per la prima volta «il numero di ventilatori è più alto di quello dei ricoverati nelle terapie intensive». I21, quindi, sono positivi e confermano quel lento ma costante miglioramento a cui stiamo assistendo ormai da quasi un paio di settimane in termini di nuovi contagi da. Il bollettino quotidiano della Protezione civile – il cui aggiornamento video viene trasmesso solo il lunedì e il giovedì a partire da questa settimana. Il totale dei casi sale a 183.957 con un incremento dei nuovi casi pari a 2.729 unità. Le persone attualmente positive sono 107.709. Nella giornata di oggi si segnalano 534 deceduti, dato che porta il totale morti perin Italia a 24.648 ...