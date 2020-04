(Di martedì 21 aprile 2020) Dopo le parole di Spadafora c'è il rischio concreto che il calcio non riparta. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che molti, per motivi di sicurezza e salute,alla ripresa.

tuttonapoli : CorSera - La Serie A rischia di non ripartire: 8 club sono contrari, ci sono anche due big - infoitsport : Corsera - Serie A, il possibile calendario - infoitsport : CorSera - Serie A e coppe, ecco il nuovo programma: si partirebbe con Napoli-Inter - granata948 : @stebellentani @pdnetwork Chiaramente, ma se la notizia viene riportata da fonti serie come il Corsera, vuol dire c… - Vincenz96004611 : RT @forumJuventus: [CdS] Il calendario: il 4 Maggio la ripresa degli allenamenti, Coppa Italia il 27-28. La Serie A si gioca il 31. Vari sc… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSera Serie

Dopo le parole di Spadafora c'è il rischio concreto che il calcio non riparta. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che molti club, per motivi di sicurezza e salute, sono contrari alla ...Ma se tutte le sconfitte fanno male, alcune sono peggio di altre. Flop clamorosi, a volte spettacolari, sempre indimenticabili. Questa serie li racconta. Nona puntata Più che la parola Amburgo in sé, ...